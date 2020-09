Handball-Oberliga : Borussia nimmt eine weitere Hürde

Handball Trainer Ronny Rogawska ist nach dem 43:23-Erfolg in Hiesfeld mehr als zufrieden. Der Oberligist dominierte über die komplette Spielzeit.

Die Angriffsmaschine rollte weiter, und die Gastgeber fanden einfach kein Mittel, sie zu stoppen. War es in den vergangenen Spielen noch der Fall, dass die Mönchengladbacher in den letzten zehn Minuten ein paar Gänge herunterschalteten und nur noch auf Verwaltung des Ergebnisses spielten, zogen sie dieses Mal bis zum Schlusspfiff durch. Von der ersten bis zur letzten Sekunde hielten die Gäste das Tempo extrem hoch, so dass Hiesfeld/Aldenrade am Ende mit leichten konditionellen Problemen zu kämpfen hatte. „Es war ein weiteres Ziel von uns, die Konzentration nicht schleifen zu lassen und nicht vom Gas zu gehen“, sagte Rogawska. „Alle Vorgaben sind von der Mannschaft heute hervorragend umgesetzt worden. Auch deshalb ist kein Spieler besonders hervorzuheben.“