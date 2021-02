Nach Ausfall von Mies : French-Open-Sieger Krawietz plant Olympia-Doppel wohl mit Struff

Melbourne Nach dem Ausfall seines Doppelpartners Andreas Mies wird Kevin Krawietz in den kommenden Wochen mit Jan-Lennard Struff antreten. Mies konnte wegen eines Knorpelschadens schon bei den Australian Open nicht spielen.

„Ich habe schon mit Struffi geredet, er wird wahrscheinlich für die nächsten Wochen mein Doppelpartner. Wir harmonieren sehr, sehr gut“, sagte der 29 Jahre alte Tennisprofi aus Coburg am Mittwoch im TV-Sender Eurosport und deutete auch ein entsprechendes deutsches Team für Olympia im Sommer in Tokio an. „Dann wird man sehen, was bei den Olympischen Spielen dabei rauskommt“, sagte Krawietz.