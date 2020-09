Handball-Regionalliga : TV Korschenbroich setzt auch auswärts ein Zeichen

Steffen Brinkhues siegte mit dem TVK (Archivfoto). Foto: Dieter Wiechmann

Handball Der Regionalligist siegt deutlich beim MTV Dinslaken. Mats Wolf und Steffen Brinkhues stechen aus einer überzeugenden Mannschaft nochmals heraus.

Der TV Korschenbroich wusste auch im zweiten Saisonspiel zu überzeugen und gewann beim MTV Dinslaken am Ende deutlich mit 30:21 (11:10).

Einer der Verbesserungswünsche des Trainers Dirk Wolf war, auch in den Auswärtsspielen dominanter aufzutreten und somit mehr Konstanz in die gesamte Saison zu bekommen. Zumindest beim ersten Auswärtsspiel erfüllte ihm seine Mannschaft diesen Wunsch, auch wenn es zunächst ein hartes Stück Arbeit für den TVK war. „Uns war klar, dass wir von der ersten Sekunde an hellwach sein mussten“, sagte Wolf. „Es gibt in dieser Liga kein Kanonenfutter, alle Mannschaften haben eine gute Qualität.“

In den ersten 15 Minuten schenkten sich beide Mannschaften nichts, die Partie war absolut ausgeglichen. Dinslaken war bemüht, die Auftaktschlappe wettzumachen, und Korschenbroich wollte die starke Leistung aus der Vorwoche bestätigen. Erst danach wurden die Gäste ihrer Favoritenrolle gerecht und zogen auf 9:5 davon, wobei sie die Fehler der Hausherren gnadenlos ausnutzten. Urplötzlich riss der Faden jedoch wieder, nun war Dinslaken an der Reihe, so dass zum Pausenpfiff nur ein minimaler Vorsprung zu Buche stand.

Die Halbzeit kam wohl genau zum richtigen Zeitpunkt, denn nach dem Wechsel drehte der TVK mächtig auf. Insbesondere der Rückraum war kaum noch zu bremsen. Mats Wolf führte nicht nur geschickt Regie, sondern strahlte auch eine enorme Torgefahr aus. Immer wieder nutzte er die entstandenen Lücken eiskalt aus. Aber auch Steffen Brinkhues auf der halblinken Angriffsseite wirbelte die Dinslakener Abwehr durcheinander.

„Das war schon eine richtig tolle Vorstellung der beiden“, sagte Trainer Wolf. „Besonders gut hat mir aber außerdem noch gefallen, dass wir, nachdem der Rhythmus verloren gegangen war, wieder zu unserem Spiel gefunden haben.“ So baute der TVK seinen Vorsprung schnell aus, führte in der 39. Minute bereits 19:13 und wenige Zeigerumdrehungen später vorentscheidend 26:16. In der letzten Viertelstunde verwalteten die Gäste dann in souveräner Manier ihren Vorsprung.