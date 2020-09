Rheydter Squashverein : Wipperfürth gegen den Angstgegner zum Titel

Mönchengladbach Der 18-jährige Jan Wipperfürth gewinnt in Duisburg die Deutsche U19-Meisterschaft. Für den Rheydter SV gab es im Nachwuchsbereich noch weitere gute Ergebnisse.

Der 18-Jährige spielte im ersten Satz dabei noch spürbar nervös und zu ehrgeizig und verlor 7:11. Ab dem zweiten Satz bekam er mit seiner flexibleren und dominanten Spielweise die Begegnung jedoch immer mehr in den Griff, sodass er die insgesamt hochklassige Partie am Ende doch recht klar für sich entschied. „Für mich ging damit ein großer Traum in Erfüllung. Ich habe dabei meinen Angstgegner besiegt“, sagt der an Nummer eins gesetzte Wipperfürth, der seit dem fünften Lebensjahr den Squash­schläger schwingt.