Fußball-Oberliga : 1. FC beendet seine Niederlagenserie

Erfolgreich Maß genommen: Ronald Lombaya trifft in dieser Szene zum 1:0 für den 1. FC Mönchengladbach. Am Ende siegt der Oberliga-Aufsteiger gegen den SC Velbert 2:1. Foto: Theo Titz

Fußball Der Oberliga-Aufsteiger 1. FC Mönchengladbach holt am fünften Spieltag seine ersten Punkte und gewinnt daheim gegen den SC Velbert 2:1.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko van der Velden

Es ist vollbracht: Der Aufsteiger 1. FC Mönchengladbach hat in der Oberliga die ersten Saisonpunkte geholt und damit die Durststrecke zum Saisonstart am fünften Spieltag beenden können. Im Kellerduell gegen den SC Velbert siegten die Westender 2:1 (1:0). Für die Mannschaft war es das zweite Spiel unter Neu-Trainer Stefan Laucke, der das Team zuvor auch erst in zwei Trainingseinheiten betreut hatte.

Bei Lauckes Premiere hatte es am Donnerstagabend eine 1:2-Niederlage beim FSV Duisburg gegeben. Doch auch dort zeigte das Team bereits gute Ansätze, wie Laucke bestätigte. Nun platzte der Knoten. Personell musste Laucke verletzungsbedingt erneut auf einige seiner Schützlinge verzichten. Insgesamt fanden sich acht Spieler im Spielbericht des 1. FC wieder, die unter 20 Jahren alt waren. Während der A-Jugendliche Kaies Alaisame bereits im zweiten Spiel in Folge über die volle Distanz zum Einsatz kam, feierten seine beiden Teamkollegen Marvin Agyemang und Bilal Atchoukti ihr Debüt in der Ersten Mannschaft.

Info Lombaya und Khan treffen für den 1. FC 1. FC Mönchengladbach: Türkoglu – Tepegöz, Kleine, Lingel, Khan – El Aboussi, A. Celik, Lombaya, Topcu (46. Agyemang/ 78. Teperekdis) , Alaisame – Popovic (90.+1 Atchoukti) Tore: 1:0 Lombaya (32.), 2:0 Khan (60.), 2:1 Bühring (66.) Zuschauer: 100

„Nach vier Niederlagen war der Sieg natürlich wichtig und tat der Moral enorm gut“, sagte Laucke. Seine Mannschaft war von Anfang an bemüht, die ersten Zähler der Saison zu holen, gleichzeitig aber auch auf Sicherheit bedacht. Die Mönchengladbacher standen nämlich zunächst relativ tief und lauerten auf Konter.

In einem offenen Spiel war es dann der A-Jugendliche Alaisame, der den Ball eroberte und auf den Torschütze Ronald Lombaya (32.) zurücklegte. Eine schöne Kombination über fünf Stationen im zweiten Durchgang des Spiels sorgte nach einer Stunde dann für das 2:0. Petar Popovic legte auf der rechten Seite den Ball auf Mehrab Khan (60.) quer, der die Führung so ausbauen konnte. Für den erst 18-Jährigen war es im vierten Spiel der erste Treffer in der Oberliga.

Als dann Gästespieler Gian-Luca Bühring (66.) wenige Augenblicke später mit seinem Tor Velbert zurück ins Spiel brachte und so auf 2:1 verkürzte, wurde es noch einmal spannend. Doch das Mauern und Zittern half. Denn einen weiteren Gegentreffer musste Torwart Olcay Türkoglu nicht mehr hinnehmen – womit es beim knappen 2:1 blieb. Die Freude über die ersten drei Saisonpunkte war natürlich riesengroß und die Erleichterung war den Spielern und Verantwortlichen deutlich anzusehen.

„Wir sind einfach nur glücklich über diesen Sieg. Ich bin froh, dass die Mannschaft die Vorgaben nach nur zwei Trainingseinheiten schon so umsetzt. Daher bin ich auch entsprechend stolz auf das Team“, sagte FC-Coach Laucke.