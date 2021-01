Gegner tritt nicht an : Tennisprofi Struff in Antalya kampflos im Viertelfinale

Antalya Jan-Lennard Struff musste gar nicht erst aufspielen, um beim Tennisturnier in Antalya das Viertelfinale zu erreichen. Der Franzose Hugo Grenier konnte am Sonntag gegen Struff nicht antreten.

Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat beim Tennisturnier in Antalya kampflos das Viertelfinale erreicht. Weil sein französischer Gegner Hugo Grenier am Sonntag nicht antrat, steht der 30 Jahre alte Warsteiner ohne weiteren Einsatz bereits unter den besten Acht bei der Hartplatz-Veranstaltung in der Türkei. Zum Auftakt hatte die deutsche Nummer zwei beim ersten Herren-Turnier in 2021 gegen den russischen Qualifikanten Pawel Kotow gewonnen.