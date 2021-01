Tennis : Altmaier muss Qualifikation für Australian Open absagen

Für Daniel Altmaier beginnt das Jahr nicht wie geplant. Foto: dpa/Christophe Ena

Krefeld Der Tennisprofi aus St. Hubert, derzeit die Nummer 130 der Weltrangliste, ist während des Trainings in Argentinien an Covid-19 erkrankt und befindet sich derzeit noch in Quarantäne.

(lus) Eigentlich hatte sich Daniel Altmaier fest vorgenommen, nach seinem tollen Auftritt im Oktober bei den French Open in Paris im neuen Jahr gleich durchzustarten. Doch Corona machte dem Tennisprofi aus St. Hubert einen dicken Strich durch die Rechnung. Beim Training in Argentinien infizierte er sich mit dem Covid-19-Virus und musste die aktuell laufende Qualifikation für die Australian Open absagen.

Nach Paris hatte Altmaier noch an den beiden ATP-Hallenturnieren in Köln teilgenommen, wo er nicht an die guten Leistungen vom Grand-Slam-Turnier anknüpfen konnte. In der Domstadt wollte er in der Weltrangliste unter die besten 100 kommen. Doch so musste er die Saison auf Rang 130 beenden. Danach machte er eine Pause und kurierte eine leichte Knieverletzung aus. Bei seinem Heimtrainer Patrice Hopfe in Kamp-Lintfort begann er dann mit der Vorbereitung auf die neue ATP-Saison.

Weil in Deutschland Ende Oktober der nächste Lockdown beschlossen wurde, machte sich der 22-Jährige Mitte Dezember auf den Weg nach Argentinien zu seinem Trainer Francisco Yunis. „Dort ist die Situation rund um Corona besser, weil die Zahlen dort seit Ende Oktober sinken. Daniel kann sich in Argentinien ohne große Einschränkungen gut vorbereiten“, erklärte damals sein Heimtrainer Hopfe gegenüber der NRZ. Außerdem sei das Wetter in Buenos Aires bei 30 Grad natürlich für das Training deutlich angenehmer.