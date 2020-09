Fußball-Bezirksliga : 3:0 – Odenkirchens Angreifer zielen im Derby genauer

Fußball Die Gastgeber entscheiden das Bezirksliga-Duell letztlich deutlich für sich. Gegen den Rheydter SV fallen indes alle drei Tore erst nach der Pause.

Begegnungen zwischen Odenkirchen und dem Rheydter SV hatte es zuletzt nicht so häufig gegeben. Nur viermal in den vergangenen sieben Jahren trafen die beiden aufeinander. Zwei Siege und ein Unentschieden holte Odenkirchen, nun sollte Sieg Nummer drei her – was mit einem 3:0 (0:0) auch gelang.