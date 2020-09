Fußball : Helpenstein will Heinsberg-Lieck wieder ein Bein stellen

Fußball Die Gastgeber gehen aber personell geschwächt in das Bezirksligaduell mit den spielstarken Heinsbergern. Kommende Woche treffen sich die Teams erneut.

Die Bezirksligasaison mindestens auf dem fünften Platz abzuschließen – das traut André Lehnen, Trainer des SV Helpenstein, nicht nur dem eigenen Team, sondern auch dem 1. FC Heinsberg-Lieck zu. Und genau die Beiden stehen sich am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz in Wildenrath im direkten Duell gegenüber. Bemerkenswert: Im vergangenen Jahr gab es dieses Duell wegen des coronabedingten Saisonabbruchs nur in der Hinrunde, und da triumphierte Helpenstein im Heinsberger Seestadion überraschend deutlich 3:0 – und das als Aufsteiger.

„Ich wünsche mir ein spannendes und vor allem faires Kreisderby“, sagt Helpensteins Coach. Szenen wie bei einem Hallenturnier in der Erkelenzer Karl-Fischer-Sporthalle im Januar will keiner mehr sehen. Das gipfelte damals sogar in von der Spruchkammer ausgesprochenen, mehrwöchigen Sperren einiger Akteure. Aber das sollte am Sonntag kein Thema mehr sein. Dann entscheidet hoffentlich die sportliche Klasse, und die ist bei beiden Mannschaften zweifellos vorhanden.