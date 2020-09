Fussball-Bezirksliga : Doppelpack von Meyer beschert Derbysieg

Schiefbahns Ken Meyer scheitert bei einer guten Möglichkeit an Willichs Keeper Tim Hebisch, Kapitän Yannik Toholt und Nico In Het Panhuis schauen zu. Foto: Mark Mocnik

In der Fußball-Bezirksligist bezwingt der SC Schiefbahn im Lokalderby den VfL Willich mit 3:2. Für Schiefbahn ist es der vierte Sieg im vierten Spiel.

(WeFu) Niederlagen in Lokalderbys tun weh. Besonders dann, wenn sie unverdient oder unglücklich sind. Entsprechend dürfte der Gemütszustand beim VfL Willich nach dem Abpfiff des Derbys beim SC Schiefbahn gewesen sein, das sie mit 2:3 (0:1) verloren haben. „Wir haben trotz guter Möglichkeiten, die wir nach gut einer halben Stunde hatten, nicht ins Spiel gefunden. Während die Schiefbahner mit dem Anpfiff voll das Derbyfieber hatten, waren meine Jungens gedanklich noch in der Kabine. Richtig bei der Sache waren wir erst in der zweiten Hälfte. Aber wenn man lange nicht richtig in die Spur kommt, fehlt am Ende vielleicht auch das nötige Glück, einen verdienten Zähler mitzunehmen“, meinte Willichs Trainer Roland Glasmacher. Den Hausherren dürfte die Art und Weise des vierten Siegs im vierten Spiel ziemlich egal sein. Sie grüßen weiter von der Tabellenspitze, was für einen Neuling mehr als nur eine respektabele Zwischenbilanz ist.