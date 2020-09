Fußball : Lürrip will direkte Revanche für Pokalpleite gegen Hardt

Fußball Im Kreispokal setzte es für den SV Lürrip unter der Woche eine 1:7-Klatsche gegen den SC Hardt. Nun treffen die beiden Bezirksligisten am Wochenende in der Meisterschaft erneut aufeinander.

Nach dem 1:7-Pokaldesaster vom Dienstag erwartet Lürrip am Sonntag erneut den SC Hardt. Doch dieses Mal geht es um drei Zähler in der Bezirksliga und nicht ums Weiterkommen im Kreispokal. Überraschend war am Dienstag nicht die nur die Höhe der Niederlage, sondern auch die Fehleranhäufung im Lürriper Spiel an sich.