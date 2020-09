Hockey : Mettmanner THC fegt seine Gäste vom Platz

Das Herren-Team baut seine makellose Bilanz aus. Die Frauen-Mannschaft feiert nach Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit einen weiteren Kantersieg.

Mettmanner THC – ETG Wuppertal (Frauen) 8:0 (1:0). Mit einer konsequenteren Chancenverwertung in der ersten Halbzeit war sogar ein höherer Sieg des MTHC in der 1. Hockey-Verbandsliga möglich. Der Wermutstropfen für den Spitzenreiter: Torjägerin Caro Pierre schied mit Verdacht auf einen Kreuzbandriss vorzeitig aus.

Mettmanner THC – HTC Kupferdreh 9:3 (6:1). Elf Spiele – elf Siege, so lautet die makellose Bilanz des Tabellenführers der 2. Hockey-Verbandsliga. Es waren kaum zwei Minuten gespielt, da eröffnete Torjäger Lasse Böhm den Torreigen. Das 2:0 durch Sebastian Moritz bedeutete das hundertste Saisontor. Nach dem Essener Anschlusstreffer erhöhte Anael Thill auf 3:1 (17.). Lasse Böhm traf zum 4:1, dann bewahrte Torhüter Nico Arnold sein Team mit zwei Glanzparaden zunächst vor einem weiteren Gegentreffer. Zur Pause führte der MTHC mit 6:1. Im zweiten Durchgang kamen die Gäste auf 3:6 heran, doch in der Schlussphase fanden die Mettmanner wieder zu ihrem Spiel. Lasse Böhm, Erik Leuchten und Maximilian Blome machten den Sieg am Ende klar.