ATP Cup : Deutschland schlägt Kanada - Siege für Zverev und Struff

Melbourne Das deutsche Tennis-Team ist erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff sorgten beim ATP Cup für den Sieg gegen Kanada. Im Kampf um das Halbfinale trifft die deutsche Auswahl nun auf Serbien.

Angeführt von Topspieler Alexander Zverev (Hamburg) haben die deutschen Tennisprofis beim ATP Cup in Melbourne einen Auftaktsieg gefeiert. Zverev und Jan-Lennard Struff (Warstein) sorgten am Mittwoch gegen Kanada mit Siegen in ihren Einzel-Matches für den 2:1-Erfolg. Schon am Donnerstag geht es für die deutsche Auswahl gegen Serbien und den Weltranglistenersten Novak Djokovic um den Halbfinal-Einzug.