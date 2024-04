Im 218. Versuch Struff gewinnt im Regen von München erstes ATP-Turnier

Fast auf den Tag genau elf Jahre nach seinem ersten Match auf der ATP-Tour am 22. April in Barcelona sicherte sich Struff bei bitterer Kälte ein Preisgeld von 88.125 Euro. Dazu kamen ein rund 100.000 Euro teures Auto von Turniersponsor BMW sowie die in München obligatorische Lederhose. Anschließend stand für den Davis-Cup-Spieler noch das Doppel-Finale an der Seite von Andreas Mies an. Letzter deutscher Turnbiersieger in München war Alexander Zverev (2017 und 2018).