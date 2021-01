Trennung von Management-Agentur : Alexander Zverev setzt voll auf die Familie

Melbourne Alexander Zverev steht vor einem kompletten Neuanfang: Nach der Trennung von seinem Trainer steht er nun auch ohne Management da - richten soll es wieder verstärkt die Familie.

Als hätte Alexander Zverev in den vergangenen Wochen und Monaten nicht schon genug Turbulenzen erlebt, ging auch sein Start Down Under nicht ohne Unruhe über die Bühne. Nein, mit dem Corona-Chaos rund um die Anreise zu den Australian Open hatte dies nichts zu tun, anders als viele Tennisstars konnte die deutsche Nummer eins am Montag erstmals auf dem Platz trainieren. Doch bevor Zverev mit Kumpel Andrej Rublew Bälle schlug, machte er schon wieder eine tiefgreifende Änderung in seinem Umfeld bekannt.