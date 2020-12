Nadal und Federer im Council : Djokovic nicht mehr im Spielerrat der ATP

London Der Weltranglistenerste hatte vor den US Open eine zu dem Spielerart konkurrierende Vereinigung gegründet. Er war damit auch von seinem Posten als Präsident des ATP-Spielerrats zurückgetreten.

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic wird in Zukunft nicht mehr dem Spielerrat der Herren-Organisation ATP angehören. Der 33 Jahre alte Tennisprofi aus Serbien fehlt in der Liste der Mitglieder des ATP Council, die die ATP am Dienstag veröffentlichte. Djokovic, der in der vergangenen Legislaturperiode Präsident des Gremiums war, war zwar erneut nominiert worden, hatte allerdings bereits kurz vor Weihnachten via Twitter seinen Verzicht erklärt. Hauptgrund dafür ist die im August kurz vor den US Open gegründete Professional Tennis Players Association (PTPA), die auf Djokovic und den kanadischen Tennisprofi Vasek Pospisil zurückgeht.