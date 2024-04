Hanfmann gewinnt Koepfer und Marterer mit Niederlagen in München

Die deutschen Davis-Cup-Spieler Dominik Koepfer und Maximilian Marterer sind beim ATP-Tennisturnier in München schon in der ersten Runde ausgeschieden. Der an Nummer sieben gesetzte Koepfer (Furtwangen) verlor am Dienstag gegen den Chilenen Cristian Garin mit 6:7 (3:7), 3:6. Garin hatte die BMW Open 2019 gewonnen - Koepfer derweil seit Juli 2021 auf der ATP-Tour keine Partie auf Sand mehr gewonnen. Auch der Aschebelag von München beendete die Serie nicht.