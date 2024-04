ATP-Turnier in München Struff folgt Zverev ins Viertelfinale - Hanfmann raus

Die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff hat beim ATP-Turnier als zweiter deutscher Tennisprofi das Viertelfinale erreicht. Der Warsteiner, an Position vier gesetzt und deshalb mit einem Freilos in der Auftaktrunde ausgestattet, schlug den Niederländer Botic van de Zandschulp mit 7:6 (7:0), 6:4. Zuvor war der Karlsruher Yannick Hanfmann in seinem Achtelfinale an Marc-Andrea Hüsler aus der Schweiz mit 2:6, 4:6 gescheitert - beide Matches wurden zwischenzeitlich wegen Regens unterbrochen.