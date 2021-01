Geschichte und Geschichten : Open-Air-Galerie in Duisburg

Street-Art-Kunst im Landschaftspark Meiderich. Foto: Harald Küst

Duisburg Von Graffiti bis zur Street Art – zwischen Selbstverwirklichung, Subkultur und Kunst: Die moderne Street Art entstand im Windschatten der Hip-Hop-Szene in New York. Doch aus einer Sub- und Protestkultur wurde ein Mainstream.

Derbe Graffiti-Sprüche sind keine Erfindung der Neuzeit. Das zeigt sich im jüngst ausgegrabenen Pompeji-Schnellrestaurant. Dort findet man den Satz „Nicias schamloser Scheißer“ ist neben einem der Bilder in Latein eingeritzt. Der Trieb, sich mit Sprüchen oder Zeichnungen zu verewigen, steckt wohl seit der Steinzeit in der DNA des Menschen. So gesehen sind derzeitige Graffitis ein Erbe der alten Felsenzeichnungen und Höhlenmalereien. Graffitis des 20. Jahrhunderts gelten als Ausdruck der Protest- und Subkultur. Soziologen deuten sie als politisches Statement in unsicheren Zeiten. „Gesellschaftskritische Wandbilder (murals; span.: murales) entstanden ab den 1920er Jahren vor allem in Lateinamerika als Bilder gegen Diktatur, Rassismus und Entrechtung“, so der Soziologieprofessor Norbert Herriger.

Die moderne Street Art entstand im Windschatten der Hip-Hop-Szene in New York. Doch aus einer Sub- und Protestkultur wurde ein Mainstream. Der Künstler Keith Haring nahm in den 80er Jahren die Impulse in seinen „Subway Drawings“ auf und machte sie populär. Bereits Ende der 70er Jahre hatte Harald Naegeli die ersten Graffitis an die Hauswände von Zürich gesprüht – und wurde dafür mit internationalem Haftbefehl gesucht. Heute gilt der geheimnisumwitterte Banksy als einer der Mystery-Stars der Szene. Seine sozialkritischen Bilder wirken oft wie eine Mahnung. Der Street-Art-Künstler konzentrierte sich 2020 in seinen Werken vor allem auf die Corona-Krise. In Duisburg tauchten erste Graffitiparolen wie „Stoppt die Atom-Mafia“ oder das „Peace-Zeichen“ in den 70er/80er Jahren auf. Im Esch-Haus-Heft 2/82 findet man das Monatsthema „Sprühen oder nicht Sprühen“.

info Ursprung des Begriffs „Graffiti“ Bedeutung Das Wort „Graffiti“ stammt aus dem Italienischen „Graffito“, eine in Stein geritzte Zeichnung. Die Begriffe „Graffiti“ und „Street-Art“ werden oft synonym gebraucht. Eine scharfe Trennung ist nicht möglich. Statement Beide sind Statements im öffentlichen Raum, beim Graffiti überwiegt der Schriftanteil (Writing), bei Street Art das Bildliche und Symbolische. Die Werke von Street-Art-Künstlern in Duisburg und der Partnerstädte (z.B. Portsmouth, Perm…) findet man im Netz.

Und wie sieht es heute aus? Ungelenk beschmierte Hauswände nehmen viele Bürger nach wie vor genervt wahr. Das soll Kunst sein? Tatsächlich entdeckt der aufmerksame Spaziergänger - wenn auch oft versteckt – einzelne stilvolle Kunstwerke. Fantasy, Porträt, Comic, Horrorfiguren, Tiere, Blumen oder Symbolik sind für manch einen Sprayer Ausdruck der Selbstverwirklichung. „Die Szene ist bunt und nach wie vor ein wenig geheimnisumwittert“, so Klaus Brüggenwerth, Sprecher der freien Kunstszene. So hat sich die Streetart-Künstlerin Anna Littsa alias Foxy in der Sprayer-Szene einen Namen gemacht. Ihre Bilder im Meidericher „Graffiti-Tunnel“, im Landschaftspark Nord oder im Hochfelder Rheinpark sind beeindruckend und preisgekrönt. Hohe Wertschätzung und Anerkennung für kreative Fassadengestaltung genießt auch der Meisterbetrieb von Andreas Enge. Kunstvolle Arbeiten der kooperierenden Spray-Künstler im Hinterhof des Unternehmens MalAnders an der Musfeldstraße 84 beeindrucken durch qualitativ hochwertige Ausführung und fantasievolle Motive. Einen anderen Stil zeigt die Fassade am Haus Mercatorstraße / Düsseldorfer Straße. Der Duisburger Künstler Robin Meyer visualisiert mit seinem Kollegen A.G. Saño von den Philippinen die Auswirkungen des Klimawandels. Teamarbeit, Internationalität und Kulturtransfer befeuern die Kreativität der Szene. Andreas Enge würde es begrüßen, wenn die Stadt unbürokratisch mehr Freiflächen zur Verfügung stellen würde. Schmierereien könnten kostensparend mit hochwertiger Spraykunst übersprüht werden.

Im Umfeld des Kunstmuseums Küppersmühle zeigt man sich offen für die Straßenkunst. Im Rahmen des Projekts „Heimat Graffiti“ möchte die Bürgerstiftung die Betonflächen von 60 Brückenpfeilern der A 59 mit thematisch auf Duisburg bezogener Sprayerkunst gestalten lassen. Zehn Künstler aus Duisburg, zehn aus Europa und zehn aus den Duisburger Partnerstädten können zu den Themenvorschlägen Entwürfe vorlegen. Eine Fachkommission, unter anderem mit Vertretern des Museums Küppersmühle, des Landes NRW und Straßen.NRW, entscheidet über die Motive. Man darf gespannt sein, ob Themenvorgaben und Kreativität sich vereinbaren lassen. Wie auch immer: Die Vision, Duisburg in eine Open-Air-Galerie für hochwertige Fassadenkunst zu verwandeln, erhält weitere Konturen.