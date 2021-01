Tennis-Welt trauert : Ehemaliger Becker-Coach Bob Brett im Alter von 67 Jahren gestorben

Melbourne Die Tennis-Welt trauert um Bob Brett. Der australische Tennistrainer ist im Alter von 67 Jahren verstorben. Unter Brett hatte Boris Becler die Spitze der Weltrangliste erreicht.

Schon an einem Dezembertag 1984 bewies Bob Brett sein feines Gespür für den aufstrebenden Nachwuchsspieler. Boris Becker , ein 17 Jahre alter Nobody aus Leimen, war gerade bei den damals noch Ende des Jahres auf Rasen ausgetragenen Australian Open gescheitert - und Brett hätte es egal sein können. Schließlich war der spätere Erfolgscoach noch nicht Beckers Trainer, doch er baute den Jungspund auf und lenkte ihn mit einer Partie Golf von der Enttäuschung ab.

Als Becker Ende 1987, nun schon zweimaliger Wimbledonsieger und der neue Star der Szene, einen Nachfolger für Vaterfigur Günther Bosch suchte, fiel seine Wahl schnell auf Brett - obwohl sein Manager Ion Tiriac stark zweifelte. "Der Zwerg, was soll der dir schon sagen, der war noch nie in einem Wimbledon-Finale. Vor dem hast du keinen Respekt", sagte der Rumäne laut Beckers Beschreibung in seiner 2004 erschienenen Autobiografie "Augenblick, verweile doch". Doch er beharrte auf seiner Wahl und verpflichtete Brett - der am Dienstag mit 67 Jahren einem Krebsleiden erlag.