“Werde meine Form finden“ Darum glaubt Zverev an eine starke Sandplatzsaison

Zverev, der am Samstag 27 Jahre alt wird, war jüngst beim Masters in Monte-Carlo im Achtelfinale gegen den späteren Turniersieger Stefanos Tsitsipas ausgeschieden. Dennoch gab er sich zufrieden mit seinem Saisondebüt auf dem Aschebelag. Er schilderte, dass er nach der ersten Hartplatzphase des Jahres in Australien und den USA immer etwas länger benötige, um sich auf den neuen Untergrund einzustellen. „Ich brauche immer ein bisschen mehr Zeit. Bei mir ist es immer so, dass ich in Woche drei und vier anfange, gut zu spielen. Ich hoffe, dass es dieses Jahr genauso sein wird.“