Sieg in zwei Sätzen Zverev trotzt den Regenpausen und erreicht das Viertelfinale in München

Der Weltranglistenfünfte blieb letztlich aber souverän und wurde seiner Favoritenrolle nach 1:40 Stunden reiner Spielzeit gerecht. In der Runde der besten Acht trifft er auf den Sieger der Partie Cristian Garin (Chile) gegen Alex Michelsen (USA). Das Match konnte wegen des Schlechtwetters am Mittwoch nicht gespielt werden und soll nun am Donnerstag stattfinden.