Corona-Ärger vor Australian Open : Kudla erhält positives Testergebnis während Qualifikations-Match

München Denis Kudla bekommt während seines Qualifikationsspiels für die Australian Open einen positiven Corona-Befund. Das Match darf er dennoch zu Ende spielen, gewinnt sogar. Nun muss er in Quarantäne.

Das Qualifikationsturnier, so viel muss noch erwähnt werden, findet aufgrund der strengen Hygieneregeln in Australien in der katarischen Hauptstadt Doha statt. Und dort scheint es mit dem Testen der Spieler nicht sonderlich gut zu klappen. So monierte etwa der deutsche Profi Dustin Brown, dass die Ergebnisse nicht rechtzeitig vor den ersten Matches vorgelegen hätten. Die Wartezeit sei den Spielern mit 8 bis 14 Stunden angegeben worden, sagte er, "das traf in den meisten Fällen nicht zu". Er habe 26 Stunden auf seinen Befund warten müssen.