Nummer 29 der Tennis-Welt : Dajana Jastremska nach positiver Dopingprobe suspendiert

Die ukrainische Tennisspielerin Dajana Jastremska ist wegen eines positiven Dopingtests vorläufig suspendiert worden. Bei der 20-Jährigen, Nummer 29 der Welt, habe es am 24. November 2020 eine positive „Out-of-Competiton“-Probe gegeben, wie der Weltverband ITF am Donnerstag mitteilte. Jastremska wies die Vorwürfe in einem Statement bei Instagram zurück. Sie könne sich nicht erklären, wie es zu der positiven Probe gekommen sei, zumal sie zwei Wochen zuvor beim WTA-Turnier in Linz noch negativ getestet worden sei.