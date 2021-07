Über Djokovic ins Olympia-Finale : Zverevs steht im Halbfinale und steht vor der Meisterprüfung für Gold

Tokio Alexander Zverev hat bei den Olympischen Spielen die ersehnte Medaille dicht vor Augen. Im Halbfinale wartet aber Novak Djokovic - die schwerste Herausforderung überhaupt.

Der Gedanke an die so greifbar nahe Medaille ließ Alexander Zverevs Augen leuchten, der Traum vom Gold lebt mehr denn je - doch blitzschnell verfinsterte sich seine Miene auch wieder. Denn zwischen ihm und dem ersehnten Olympiasieg steht der Jäger des Golden Slam, der scheinbar unbezwingbare Novak Djokovic . "Ich weiß, dass ich den schwersten Gegner im Tennis vor mir habe", sagte Zverev nach seinem Einzug ins Halbfinale von Tokio: "Und ich weiß, dass ich mein bestes Tennis spielen muss, um überhaupt eine Chance zu haben."

Mit dem äußerst dominanten 6:4, 6:1 gegen den Franzosen Jeremy Chardy erspielte sich Zverev zwei Chancen, die zweite Medaille im Männereinzel für den Deutschen Tennis Bund (DTB) seit Silber für Tommy Haas 2000 in Sydney zu holen. Am liebsten will der Weltranglistenfünfte freilich Gold - und dafür muss er am Freitag (2. Match nach 8.00 Uhr MESZ/Eurosport und ZDF) erstmal den Ausnahmespieler Djokovic in die Knie zwingen.