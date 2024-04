Olympia-Traum wird wahr DHB-Frauen „machen so richtig einen drauf“

„Heute machen wir mal so richtig einen drauf. Das haben wir uns ordentlich verdient. Endlich haben wir dieses Olympia-Ticket in der Hand“, schwärmte Kapitänin Bölk am ARD-Mikrofon. Bundestrainer Markus Gaugisch gab den Feier-Befehl, der Verband organisierte eine Party-Location in Ulm: „Wir können was abreißen.“