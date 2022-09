„Neue Wege gehen“ : DOSB forciert nächsten Olympia-Anlauf

Update Berlin Für eine deutsche Bewerbung um Winter-Olympia 2030 ist es „zu spät“, sagt DOSB-Präsident Thomas Weikert. Den nächsten Anlauf für Spiele in Deutschland hat der Dachverband aber fest eingeplant.

Mit langem Atem wollen die Spitzen des Sports die Olympia-Stimmung in Deutschland drehen und einen neuen Anlauf für eine Spiele-Bewerbung starten. „Wir wollen und werden in den nächsten Monaten neue Wege gehen und es anders machen als bei vielen Versuchen in der Vergangenheit“, sagte Thomas Weikert, Präsident des Deutschen Olympischen Sportbunds, am Montag im Sportausschuss des Bundestags. „Aus voller Überzeugung“ werde sich die DOSB-Führung für eine weitere Kandidatur einsetzen, will dabei aber die Fehler bei den zuletzt serienweise gescheiterten Versuchen vermeiden.