Ringen Deni Nakaev ringt bei der EM in Bukarest für Deutschland

Seine Zukunft sieht Nakaev im Übrigen in der olympischen Gewichtsklasse bis 87 Kilogramm. In die müsste der 21-Jährige aber körperlich noch hineinwachsen. „Da muss ich physisch schon noch zulegen“, bestätigt der Bronzemedaillengewinner der U23-Europameisterschaften 2023 in Rumänien. In der Bundesliga war er für den KSK Konkordia Neuss sogar schon in der Gewichtsklasse bis 98 Kilogramm auf die Matte gestiegen.