Sieg gegen Bassilaschwili : Zverev überzeugt in Tokio und zieht ins Viertelfinale ein

Tokio Deutschlands bester Tennis-Profi Alexander Zverev kommt seinem Ziel Olympiamedaille näher. Er steht nach einem Sieg am Mittwoch im Viertelfinale.

Im Viertelfinale trifft Zverev am Donnerstag auf Jeremy Chardy (Frankreich) oder Liam Broady (Großbritannien), wird er seiner Favoritenrolle in diesem Match gerecht, bekommt er zwei Chancen auf eine Medaille. Es wäre die zweite im Herreneinzel für den Deutschen Tennis-Bund (DTB) seit Silber für Tommy Haas 2000 in Sydney .

Zverev ist der letzte Hoffnungsträger des DTB im Einzel, nachdem sich zuvor Dominik Koepfer gegen den Spanier Pablo Carreno Busta (6:7, 3:6) aus dem Turnier verabschiedete. In drei Einzeln im Ariake Tennis Park blieb er ohne Satzverlust und schlug herausragend auf - in der Vergangenheit ab und an eine Wackeldisziplin in Zverevs Spiel.