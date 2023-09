Weniger Geld für Erfolgsgaranten So verliert Deutschland auch die letzten Erfolgschancen im Sport

Bei der Bezahlung von Trainern und Betreuern ist Deutschland international schon abgehängt. In vielen Bereichen wandern deutsche Spitzentrainer längst zu anderen Nationen ab, weil sich dort deutlich mehr Geld verdienen lässt. Das führt unweigerlich zu weniger Erfolgen für deutsche Athletinnen und Athleten. Gleiches droht nun auch in der technischen Entwicklung. Der Stellenwert des Sports wird mit noch weniger Titeln weiter sinken. Ein Abwärtstrend, der sich nur stoppen lässt, wenn das durchaus in einigen Verbänden vorhandene Geld sinnvoll im Sinne der Sportlerinnen und Sportler und der Entwicklung eingesetzt wird. Und wenn der deutsche Spitzensport neue Wege bei der finanziellen Unterstützung sucht – zum Beispiel über Sponsoren außerhalb der Politik, wie es auch in anderen Ländern durchaus üblich ist.