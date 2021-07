Fechter enttäuschen : Hartung und Co. verpassen nach klarer Niederlage gegen Ungarn Bronze

Hartung und Co. verpassen nach klarer Niederlage gegen Ungarn Bronze

Tokio Die deutschen Fechter bleiben wohl auch bei den Olympischen Spielen in Tokio wieder ohne Medaille. Das Säbelteam verlor am Mittwoch das Gefecht um Bronze gegen Ungarn.

Säbelfechter Max Hartung hat seine erfolgreiche Karriere ohne die erhoffte olympische Medaille beendet. Im Teamwettbewerb der Sommerspiele in Tokio verloren Hartung, Benedikt Wagner und Richard Hübers (alle Dormagen) am Mittwoch das Gefecht um Bronze gegen Ungarn mit 40:45 und bleiben wie schon 2016 in Rio de Janeiro ohne Medaille. Hartung zeigte allerdings eine starke Leistung.