Alexander Fleckenstein ist überwältigt Zweimal Gold bei den Special Olympics Winterspielen

Wie kam es zu der Leistungssteigerung? „Alexander fährt sicherer mit Peter, den er schon lange kennt. Wir fahren ja schon sehr lange mit dem Skiclub in die Alpen, um zu trainieren“, erklärt Vater Fleckenstein und ergänzt: „Alexander ist sehr schnell unterwegs und er hat auch eine Robustheit entwickelt, weil er sehr viel Sport macht. Wir sind nicht nur in der Skihalle in Neuss, sondern jeden Dienstag in Langenfeld beim Inlineskating.“ Eine zentrale Rolle spielt dabei die Sportgruppe der Lebenshilfe Mettmann mit Koordinatorin Gudrun Kronenberg und Trainer Dietmar Wiegel.