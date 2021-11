Neuer Anlauf für 2036 : Deutsche Olympische Gesellschaft für Olympia-Bewerbung Berlins

Berlin Gibt es doch noch einmal einen neuen Anlauf für eine Olympia-Bewerbung aus Deutschland? Die deutsche Olympische Gesellschaft ist jedenfalls für eine Bewerbung der Bundeshauptstadt Berlin.

Die Deutsche Olympische Gesellschaft (DOG) wünscht sich von der künftigen Berliner Landesregierung einen neuen Vorstoß für eine Bewerbung um die Olympischen und Paralympischen Spiele in der Hauptstadt.

„Berlin sollte vorangehen mit eigenen Ideen und Kriterien für nachhaltige, wertegebundene Spiele – und das dann auch mit der Bereitschaft verknüpfen, diese Ideen in Berlin umzusetzen“, sagte Richard Meng (67), der Präsident der Deutschen Olympischen Gesellschaft Landesverband Berlin, am Dienstag in einer Mitteilung der DOG.