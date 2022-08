Debatte um Bewerbung für 2036 : Olympia in Deutschland 100 Jahre nach den NS-Spielen?

1. August 1936: Die olympischen Spiele wurden vor 100.000 Menschen in Berlin eröffnet. Foto: dpa

Meinung Düsseldorf Adolf Hitlers Spiele 1936 markierten den Tiefpunkt in der olympischen Bewegung. Trotzdem gibt es politische Bestrebungen, den Wettbewerb hundert Jahre später wieder nach Deutschland zu holen. Sinnvolle Chance oder unsensibler Zeitpunkt? Ein Pro und Contra.

Ja, sagt Martin Kessler

Die Ausrichtung der Olympischen Spiele durch Deutschland war jedes Mal mit großen Tragödien verbunden. 1936 missbrauchten die Nationalsozialisten das Großereignis in Berlin für eine gigantische Schau des neuen Regimes. Dabei drangsalierten sie jüdische und afroamerikanische Sportler, verfielen in Großmachtssucht und Propaganda und zeigten der Welt, was unter deutscher Dominanz auf rassistischer Grundlage zu erwarten war. Drei Jahre später überzog das NS-Regime die Welt mit Krieg, mit dem Holocaust begann der größte Massenmord in der Menschheitsgeschichte.

Info Olympische Spiele unterm Hakenkreuz Für die Nationalsozialisten kamen die Olympischen Spiele im Sommer 1936 als Propaganda zur rechten Zeit. 1933 Die NSDAP ist stärkste politische Kraft, Adolf Hitler wird am 30. Januar 1933 zum Reichskanzler ernannt. 1935 Die Rassenideologie des NS-Regimes wird in den Nürnberger Gesetzen legistisch festgeschrieben. 1936 Am 1. August 1936 eröffnet Adolf Hitler die Olympischen Spiele vor 100.000 Zuschauern in Berlin. 1938 Der zweiteilige Film „Olympia“ der Regisseurin Leni Riefenstahl wird am 20. April 1938 – zu Hitlers Geburtstag – in Berlin uraufgeführt – und wird zur NS-Propaganda genutzt.

Aber auch die „heiteren Spiele“ des neuen Deutschland 1972 in München endeten in der Katastrophe. Olympia sollte das „Modell Deutschland“ der neuen sozialliberalen, von der Vergangenheit unbelasteten Regierung darstellen, bescheiden und bunt, modern und weltoffen. Durch Leichtsinn und ungeheuren polizeilichen Dilettantismus wurden elf israelische Sportler nach einer missglückten Befreiungsaktion durch palästinensische Terroristen ermordet. Ein deutscher Polizist war auch unter den Opfern. Bis heute sind die Umstände nicht restlos aufgeklärt, die Hinterbliebenen verweigern wegen unzureichender Entschädigung die Teilnahme an einer Gedenkfeier am 5. September zum 50. Jahrestag des Attentats.

Lesen Sie auch Olympia-Attentat in München vor 50 Jahren : Als Terror die Spiele verdunkelte

Soll also Deutschland nach diesen traumatischen Erfahrungen eine neue Bewerbung ausgerechnet am 100. Jahrestag der Berliner Spiele wagen? Ja. Es geht nicht darum, das kontaminierte Olympia-Erbe zu entsorgen. Es ist vielmehr an der Zeit, wie schon in München beabsichtigt, ein neues Deutschland zu zeigen, das aus seinen Verbrechen gelernt hat. Spiele, die in einem Bezug zum Datum 1936 stehen und das schlimme Ereignis von München nicht vergessen, wären unter dem Banner von Humanität, Menschenrechten und weltweiter Verbundenheit ein Zeichen, dass ein Land seine Schuld eingestehen kann und auch hundert Jahre später keinen Schlussstrich zieht. Solche Spiele können trotzdem zu einem unbeschwerten Fest werden – aber nicht der Gigantomanie und des hemmungslosen Kommerzes, sondern der Bescheidenheit und Demut. Aus diesem Geist heraus ist die Bundesrepublik entstanden, hatte das unverdiente Glück der Einheit und bemüht sich nun – trotz der gegenwärtigen Krisen der Welt – ein freundliches Gesicht zu zeigen. Das könnte auch die Idee von Olympia 2036 sein, wenn sich in einem bunten, friedlichen und toleranten Deutschland die Jugend der Welt trifft.

Nein, sagt Julia Rathcke

Der Reflex ist so reizvoll wie verständlich: Nach all den mitreißenden Bildern aus München, der sportlichen Spannung, dem ganzen Charme der European Championships, der sogar Sportmuffel schwärmen ließ, eine Fortsetzung in Aussicht zu stellen. Auf das kleine deutsche Sommermärchen soll nun Olympia in Nordrhein-Westfalen verzaubern, so der Wunsch, unter anderem von Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) persönlich. Für eine Bewerbung um die Spiele 2036 fanden sich schnell Unterstützer aller Parteien und Disziplinen – unter gewissen ökonomischen und ökologischen Bedingungen. Lediglich die sportpolitische Sprecherin der SPD, Tülay Durdu, wies kritisch auf eine vermeintliche Kleinigkeit hin: das symbolträchtige Datum.

Lesen Sie auch Nach European Championships in München : Ministerpräsident Wüst will Olympia nach NRW holen

2036, das wären exakt 100 Jahre nach den Olympischen Spielen 1936 in Berlin – Adolf Hitlers Propaganda-Festspiele, forciert und organisiert vom damals schon mächtigen Internationalen Olympischen Comitee (IOC). Die Pa­rallele der Jahreszahlen mag manch einem (hierzulande) trivial erscheinen, ihre mögliche Symbolkraft nach außen sollte aber nicht unterschätzt werden. International jedenfalls dürfte es bei Schlagworten wie „Deutschland 36“ oder „Olympia 36 in Deutschland“ durchaus den einen oder anderen irritierten Moment geben, bewusst oder unbewusst. Das IOC und Deutschland können da gar nicht sensibel genug sein. Sie täten sich letztlich selbst keinen Gefallen, was die Außenwirkung betrifft – waren IOC und Hitlers Machtapparat es 1936 doch, die jegliche Kritik und Boykottversuche aus dem Ausland ignorierten und unterdrückten.

Foto: dpa/Sven Hoppe 56 Bilder Die eindrucksvollsten Bilder der European Championships

Nicht nur von außen, sondern auch von innen heraus würde die vorbelastete Jahreszahl eine unnötige zusätzliche Bürde darstellen. Sie würde zumindest in Teilen der Bevölkerung Unsicherheit schüren, Euphorie bremsen oder gar Proteste auslösen – weil sich Menschen diesem Vergleich oder auch dieser Diskussion nicht stellen wollen, verständlicherweise. Olympia 2036 in Deutschland ohne begleitende historische Aufarbeitung in angemessenem Umfang wäre zudem falsch, ein Sportgroßereignis als tiefgreifende Geschichtsstunde aber ebenso. Doch das wäre unvermeidlich, lässt sich der Nationalsozialismus eben nicht als Pausenprogramm zwischen Bahnradfahren und Stabhochsprung abhandeln.