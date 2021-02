ATP Cup : Deutschland verpasst Finale - Sorgen um Zverev vor Australian Open

Die deutschen Tennis-Herren sind beim ATP-Cup im Halbfinale gegen Russland ausgeschieden. Alexander Zverev musste sich in seiner Partie gegen Daniil Medwedew am Rücken behandeln lassen, konnte aber weiterspielen.

Die deutschen Tennis-Herren um Alexander Zverev sind beim ATP-Cup in Melbourne im Halbfinale ausgeschieden. Das Team um den Weltranglistensiebten Zverev (Hamburg) verlor gegen Russland 1:2. Zverev unterlag in seinem Einzel dem Weltranglistenvierten Daniil Medwedew 6:3, 3:6, 5:7 und musste sich dabei im zweiten Satz am Rücken behandeln lassen.