Handball-Oberliga : Sieg in letzten Sekunden verspielt

Sieg in letzten Sekunden verspielt

Handball-Oberliga Torhüter Niklas Bastians hält den TV Lobberich beim 26:26 gegen die HSG Hiesfeld/Aldenrade zunächst mit vielen Paraden im Spiel. Am Ende fehlen dem Handball-Oberligisten nur wenige Sekunden zum Sieg.

Die Hausherren erwischten einen katastrophalen Start und fanden überhaupt nicht in ihren Rhythmus. In der Deckung fehlte nicht nur jegliche Aggressivität, es war auch überhaupt keine Absprache vorhanden. Auch im Angriff war der Wurm drin. Der Pass wurde locker vor der gegnerischen Abwehr zugepasst, ohne überhaupt jemanden zu binden, technische Fehler kamen hinzu. Und in der ersten Halbzeit fand nicht einmal die Hälfte aller Würfe ihr Ziel im gegnerischen Tor. Gut für den TVL, dass zumindest Torhüter Niklas Bastians hellwach war. Er hielt gleich die ersten drei Siebenmeter der HSG und vereitelte mit seinen zahlreichen Paraden weitere Großchancen der Gäste, sonst wäre Lobberich wohl schon vor der Halbzeit aus dem Rennen gewesen.