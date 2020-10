Fussball-Bezirksliga : SC Schiefbahn siegt weiter

Als Spitzenreiter der Bezirksliga Gruppe 4 hat der SCS im fünften Spiel den fünften Sieg errungen. Tor des Tages schoss Spielertrainer Daniel Klinger.

(WeFu) Das Staunen über den SC Schiefbahn in der Fußball-Bezirksliga hält an. Und dafür sorgt der Neuling weiter höchst persönlich selbst, denn er landete im fünften Spiel den fünften Sieg. Nächstes „Opfer“ der Rothosen: Die Tura aus Brüggen, bei der nach einer ausgeglichenen Partie mit 1:0 (0:0) gewonnen wurde. Versteht sich von alleine, dass die Tabellenführung behauptet wurde. Die erste Möglichkeit der Begegnung hatte Schiefbahns Jan-Hendrik Mettmann (16.), doch er hatte ebenso wenig Abschlussglück, wie später der Japaner Kouta Shirotori (42./55.). Sein zweiter Versuch war ein Freistoß, der an der Latte landete. Die selbe Anzahl an Chancen verbuchten etwa auch die Gastgeber, wobei die SCS-Defensive erneut gut disponiert war. Das Tor des Tages dann sechs Minuten vor dem Abpfiff durch Spielertrainer Daniel Klinger.