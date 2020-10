Fussball-Bezirksliga : Oldie Mike Grühn musste ins Tor

Im Lokalderby gegen Vorst verletzte sich Willichs Stammtorhüter Tim Hildebrandt. Für ihn ging Mittelfeldspieler Mike Grühn ins Tor, da sich Ersatztorhüter Pascal Reischke beim Warmmachen ebenfalls verletzt hatte.

(WeFu) Aufatmen beim VfL Willich nach dem dritten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga, Gruppe 4, wogegen sich SV Vorst doch eher einmal in Richtung untere Tabellenhälfte orientieren muss. Die Glasmacher-Auswahl gewann gegen das Dahms-Team mit 3:2 (0:1). Allerdings sind die Gäste, was das Verletzungspech betrifft - und da vor allen Dingen bei den Torhütern -, schon arg vom Pech verfolgt. Tim Hildebrandt fällt mit einem Haarriss aus, und Vertreter Pascal Reischke blieb gestern beim Warmmachen im Rasen hängen und musste passen. Und wer ging ins Tor? Oldie Mike Grühn, der sich zu besten Zeiten seiner Karriere als Mann mit einem tollen linken Hammer einen Namen gemacht hat, stellte sich zwischen die Stangen. Und der 41-Jährige machte seine Sache auf ungewohnter Position gut und war an den Gegentreffern schuldlos. Jonas Thamm köpfte den SV nach einer Ecke nach vorne (34.). Nach verunglücktem Rückpass von Tobias Schulze egalisierte Mika Nicolas Bitterlich (59.). Direkt danach legte Vladislav Kochoutine mit einem sehenswerten Tor für den VfL vor (60.) und Youngster Bitterlich markierte das 3:1 (69.). Aber es wurde noch einmal spannend, weil Mike Schulze seine Farben wieder heran brachte (83.).