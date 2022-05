Wasserball : Sinia Plotz hofft auf die EM-Teilnahme

Krefeld Die Wasserballerin des SV Bayer 08 Uerdingen bedauert, dass die Nationalmannschaft aus finanziellen Gründen nicht am Turnier in Kroatien teilnehmen soll. Es fehlen noch 50.000 Euro.

Die Wasserball-Nationalmannschaft der Frauen hat sich souverän für die Europameisterschaft in Kroatien qualifiziert. Aktuell sieht es aber so aus, als könne sich das Team von Bundestrainer Sven Schulz nicht mit den besten Teams messen: Aufgrund der vom Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) und des Bundesministeriums des Innern und für Heimat im Jahr 2016 beschlossenen Leistungssportreform fehlen den Wasserballerinnen mehr als 50.000 Euro für die Teilnahme an der Europameisterschaft.

Die Leistungssportreform sieht vor, dass nicht erfolgreiche Sportarten weniger gefördert werden. Und so sollen die Wasserballerinnen, die seit 2009 nicht mehr an einer Weltmeisterschaft teilgenommen haben, keine Unterstützung für die Europameisterschaft erhalten. „Die Weltspitze im Wasserball mit Ausnahme der USA und Australien kommt aus Europa . Um uns zu verbessern und für eine WM zu qualifizieren, müssen wir uns mit den besten Teams bei der EM messen können“, zeigt Bundestrainer Schulz das Dilemma auf.

Wer die Wasserball-Nationalmannschaft der Frauen unterstützen möchte, kann unter www.wasserball-foerderverein.de/#Spendenkonto für die Teilnahme an der Europameisterschaft spenden. Auch direkte Spenden an den Förderverein Wasserball Nationalmannschaft Deutschland e.V., Verwendungszweck: Wasserball 2022 auf das Konto mit der IBAN: DE 70 3007 0024 0367 8711 00 sind möglich.

Die meisten Spielerinnen im Kader von Bundestrainer Sven Schulz spielen für die Bundesligisten Wasserfreunde Spandau und den SV Bayer Uerdingen. So auch die 18-jährige Sinia Plotz. Sie spielt seit 2015 für Uerdingen, wohnt und lebt in Duisburg. Und sie liebt ihren Sport. „Unsere Sportart ist einfach mega und unglaublich vielseitig. Wasserball ist ein Teamsport, bei dem aber auch der Kopf aufgrund der Taktik stark gefragt ist“, berichtet Plotz. Die 18-Jährige, die in diesem Jahr ihr Abitur absolviert, scheut auch den hohen zeitlichen Aufwand nicht. Tägliches Training von rund 2 1/2 Stunden beim SV Bayer Uerdingen plus die Fahrzeit erfordern ein perfektes Zeitmanagement.