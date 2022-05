Rudern : Louisa Heinermann ist auf EM-Kurs

Krefeld Die 19-jährige Rudererin von Crefelder RC trainiert zusätzlich auch im Bundesleistungsstützung Essen. Über Pfingsten stehen in Hamburg und Ratzeburg wichtige Wettkämpfe auf dem Programm.

Volle Kraft voraus für Louisa Heinermann. Die 19-jährige Ruderin von Crefelder RC hat ein großes Ziel vor Augen: Die U23-Europameisterschaft im September im belgischen Willebroek (Mechelen). Seit diesem Jahr trainiert die gebürtige Krefelderin auch in Essen bei U23-Bundestrainer Frank Decker. Anfang Juni stehen wichtige Wettkämpfe in Hamburg (2./3. 6.) und Ratzeburg (4./5.6.) auf dem Programm.

Louisa Heinermann ist in verschiedenen Bootsklassen (Einer, Zweier und Vierer) unterwegs. In ihrer Freizeit besucht Heinermann gerne die Spiele der Krefelder Pinguine und ist gerne mit Freunden unterwegs.

Trainer Markus Wöstemeyer war vom Saisonstart von Louisa Heinermann positiv gestimmt und sprach sich mit U23-Bundestrainer Frank Decker in einem Zoom-Meeting ab, dass sie im Bundesstützpunkt in Essen mittrainieren konnte. „Während ich in Krefeld meist nur mit Jungs trainieren konnte, kann ich hier auch mit Frauen trainieren und mich so messen und verbessern“, sagt die 19-Jährige. Die bisherigen Einheiten zeigten ihr, dass es gut läuft und sie sich deshalb die Teilnahme an der U23-Europameisterschaft als Ziel vorgenommen hat.