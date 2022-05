Wasserball-Bundesliga : Bayers Frauen spielen um den DM-Titel

Krefeld Das Team gewann auch das zweite Play-off-Spiel gegen Bochum und trifft nun in den Final-Play-offs auf die Wasserfreunde Spandau aus Berlin. Die U10 der Uerdinger ist Bezirksmeister.

Nach dem knappen 10:9-Sieg im ersten Spiel wollte die Mannschaft im eigenen Wasser am Waldsee ein deutliches Zeichen in Richtung Berlin senden. Die Mannschaften schenkten sich in den ersten beiden Vierteln nichts. Ab dem dritten Viertel erarbeiteten sich Seidenstadtgirls Stück für Stück einen Vorsprung und gewannen am Ende sicher.