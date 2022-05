Handball : Karsten Schmitz beim SSV Gartenstadt Vater des Erfolges

Krefeld Der Trainer der Handball-Frauen wollte eigentlich nur kurz das Team übernehmen, mit dem er jetzt sechs Jahre später in die Oberliga aufgestiegen ist. Jetzt will er sich erstmal um seinen eigenen Nachwuchs kümmern.

Der SSV Gartenstadt ist in die Handball-Oberliga der Frauen aufgestiegen. Zum allerersten Mal in der Vereinsgeschichte. Vater und Schlüssel des Erfolges ist Karsten Schmitz, der die Mannschaft über sechs Jahre weiterentwickelte und auf dem Höhepunkt des Erfolges aufhört, um sich dem eigenen Nachwuchs zu kümmern.

Erfolge: 2022 Aufstieg mit der 1. Frauen in die Oberliga

„In den sechs Jahren hat sich die Mannschaft enorm entwickelt. Jede Spielerin hat sich verbessert und gerade die Zugänge, die Karsten an Land gezogen hat, waren wahnsinnig wichtig für den Erfolg“, sagt Spielführerin und Frauenwartin Michelle Wloka. „Karsten war immer darauf bedacht, das Training sinnvoll, mit viel Spaß aber auch der gewissen Ernsthaftigkeit zu gestalten.“

Ein Beispiel für die Entwicklung der Mannschaft ist die 21-Jährige Ricarda ten Eicken, die inzwischen auf der Rückraum Mitte das Spiel des SSV lenkt. Aus der A-Jugend heraus wurde sie behutsam in das Verbandsliga-Team integriert. Vier Jahre später gehört Ricarda ten Eicken zu den wichtigen Spielerinnen im Aufstiegsteam. Sie übernahm in der Aufstiegssaison Verantwortung und dies laut Wloka mit Bravour gemeistert. Im letzten Saisonspiel bei der HG Kaarst/Büttgen krönte sie ihre Saison mit sieben Treffern.

Auch als es mal nicht so gut lief, war der Trainer souverän. Er bot von sich aus seinen Rücktritt an, doch die Mannschaft sprach sich für den Coach aus. Das Team riss sich zusammen, verfolgte die selbstgesteckten Ziele weiter, die der Coach der Mannschaft immer und immer wieder vor Augen führte. Dies führte dazu, dass der Zusammenhalt zwischen Trainer und Team noch enger wurde.

Vor dem Aufstieg standen noch die beiden abgebrochenen Spielzeit aufgrund von Corona. Zur Spielzeit 2021/2022 startete der SSV Gartenstadt mit zwei Niederlagen. Doch auch in dieser Phase behielt der Coach die Ruhe und fand die richtigen Worte. Eine Serie von 22 Spielen in Folge sicherte dann den Aufstieg in die Oberliga.