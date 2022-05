Stadtradeln in Düsseldorf : Schon fast 700.000 Kilometer erstrampelt

Eine Radfahrerin am Rhein in Düsseldorf. Foto: dpa/Christophe Gateau

Düsseldorf Fast 7000 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer machen seit 20. Mai fleißig mit beim Stadtradeln und haben bereits rund 700.000 Kilometer erstrampelt. Eine Anmeldung ist noch immer möglich.

Jeder, der in Düsseldorf lebt, arbeitet, einem Verein angehört oder zur Schule oder Hochschule geht, kann sich weiterhin auf www.stadtradeln.de/duesseldorf einem Team anschließen oder selbst eines gründen. Ziel ist es, die Zahlen von 7388 Aktiven und 1.549.564 Radkilometern Gesamtleistung aus dem Vorjahr 2021 zu übertreffen. 2385 Städte, Landkreise und Gemeinden nehmen bundesweit an der Kampagne des Klima-Bündnisses teil.

Beim Stadtradeln geht es darum, so viele Radkilometer wie möglich zurückzulegen: inner- und außerhalb von Düsseldorf, auf dem Arbeitsweg, dem Schulweg, beim Einkaufen, in der Freizeit. Für Düsseldorf wird in diesem Jahr vom 20. Mai bis 9. Juni gesammelt. Die in diesem Zeitraum gefahrenen Radkilometer können bis 16. Juni nachgetragen werden, danach sind die Kilometerbücher für weitere Einträge gesperrt.