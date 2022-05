Im Golfclub Issum : Golfen für Kinderzentrum stups

Krefeld Der Krefelder Rüdiger Holtkamp richtet am 2. Juli zum dritten Mal das Charity-Turnier aus und peilt einen neuen Spendenrekord von 40.000 Euro an.

Wer in diesen Tagen Rüdiger Holtkamp trifft, der muss damit rechnen, dass sein Handy klingelt. „Es gibt noch viel zu organisieren“, sagt der Unternehmer, der am 2. Juli jetzt schon zum dritten Mal auf der Anlage des Golfclubs Issum das „Holtkamp Golf Charity Turnier“ zu Gunsten des „stups Kinderzentrums“ in Krefeld ausrichtet. Insgesamt stolze 70.000 Euro kamen seit 2017 bei den ersten beiden Turnieren an Spenden zusammen. Alleine 2019 waren es 38.928 Euro. „Das wollen wir noch toppen und die 40.000-Euro-Grenze knacken“, sagte der Organisator am Dienstag im RP-Gespräch.