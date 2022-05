Tennis-Regionalliga : Erste Niederlage für die St. Huberter Herren 30

Der Franzose Vincent Stouff, die neue Nummer 1 des TuS St. Hubert, gewann in Essen und gegen Bochum sein Einzel. Foto: Prümen

Krefeld Damit ist die Rückkehr in die Tennis-Bundesliga kaum noch möglich. Die Damen 40 des TV 03 abgestiegen. Erster Sieg Kempens Damen 30. Herren 75 des HTC Blau-Weiß reise zum Topspiel.

Für einige der hiesigen Teams aus der Tennis-Regionalliga standen innerhalb von drei Tagen zwei Spiele auf dem Programm. Im Topspiel der Herren 30 war der TuS St. Hubert zunächst bei ETB Schwarz-Weiß Essen zu Gast und unterlag mit 4:5. Dabei machte sich das Fehlen von Thomas Mühlinghaus bemerkbar, bei dem ein Leistenbruch festgestellt worden war und der bereits operiert wurde. Dazu ging der Niederländer Jeroen van der Ven angeschlagen ins Spiel. Nach den Einzeln (3:3) kam es auf die Doppel an. „Wir haben uns leider nicht für die richtigen Aufstellungen entschieden. Alle Teams, die gegen uns spielen, bieten einen Topspieler mehr auf als gegen die anderen Teams“, sagte Mannschaftsführer Bastian Cornelius.

Die vielleicht vorentscheidende Niederlage im Kampf um die Rückkehr in die Bundesliga verdaute der TuS sehr schnell. Denn am Samstag feierte die Mannschaft im Heimspiel gegen den TC Rechen Bochum einen 8:1-Sieg. Dabei bewies Jeroen van der Ven tollen Teamgeist und stellte sich erneut trotz einer Handverletzung zur Verfügung. Der Lohn war ein hart umkämpfter Zweisatzsieg. Damit stand der Gesamtsieg bereits nach den Einzeln fest.

ergebnisse Regionalliga Herren 30 ETB SW Essen TUS St. Hubert 5:4 (3:3) Bogaert, Dennis - Stouff, Vincent 3:6, 3:6 Smits, Glenn - Deden, Kevin 6:2, 6:2 Vergeer, Boy - de Gier, Bart Vincent 1:6, 1:6 Kaundinya, Uwe - van der Ven, Jeroen 4:6, 0:6 Strogies, Martin - Cornelius, Bastian 6:0, 6:3 Wallrafen, Philip - Dörsing, Simon 6:2, 6:1 Smits/Vergeer - Stouff/ van der Ven 6:4, 6:3 Bogaert/Kaundinya - Deden/Dörsing 6:2, 6:4 Strogies/Wallrafen - de Gier/Cornelius 4:6, 2:6. TuS St. Hubert - TC Rechen Bochum 8:1 (5:1) Stouff, Vincent - Fransen, Stephan 6:4, 6:4 Deden, Kevin - Camfermann, Jeroen 2:6, 2:6. de Gier, Bart Vincent - Gelhaus, Marc-Julien 6:1, 6:0 van der Ven, Jeroen -Przybylek, Thomas 7:6, 6:4. Cornelius, Bastian - Wallstein, Malte 6:3, 6:3 Wolf, Christof - Tendler, Alexander 6:0, 6:2 Stouff/de Gier - Fransen/ Camfermann 7:6, 6:3 Deden/van der Ven - Przybylek/Wagner 6:1. 6:0 Cornelius/Wolf - Gelhaus/Tendler 7:5, 6:1.

„Es war wichtig, nach Donnerstag eine Redaktion zu zeigen, das ist uns gelungen. Aber mit dem Ausgang konnten wir nicht rechnen“, sagte Bastian Cornelius. Jetzt hoffen die St. Huberter noch auf einen Ausrutscher der Essener, um am Ende doch noch auf Platz eins stehen zu können.

Die Damen 30 des TK Rot-Weiß Kempen bleiben im Rennen um den Klassenverbleib. Beim TC Weiden kassierte das Team am Donnerstag zwar eine unglückliche 4:5-Niederlage, doch am Samstag war das Glück im Gastspiel bei Bayer Wuppertal auf Kempener Seite. Zwei Einzel und ein Doppel wurden in diesem Krimi-Duell im Match-Tiebreak gewonnen.

„Nun sind wir dankbar für 14 Tage Pause, denn einige leichtere Blessuren an Armen, Schultern und Muskeln müssen auskuriert werden. Fünf Spiel innerhalb von nur drei Wochen waren etwas viel für einige aus dem Team. Am 11. Juni geht es zum Eschweiler TC BG, der momentan hinter uns in der Tabelle steht. Da rechnen wir uns noch einmal Chancen auf einen Sieg und viele Matchpunkte aus“, sagte Teamsprecherin Tina Schwabe.

Das Ziel Klassenverbleib müssen die Damen 40 des TV 03 Krefeld nach zwei weiteren Niederlagen abhaken. „Wir hatten einfach kein Glück und Verletzungspech. Aber ich gehen davon aus, dass wir im nächsten Jahr in fast unveränderter Aufstellung um den Aufstieg kämpfen werden“, sagte Mannschaftsführerin Rieke Hammes.

Die Damen 50 des HTC Blau-Weiß Krefeld feierten innerhalb von drei Tagen zwei 6:3-Erfolge und stehen nach fünf von sieben Spielen auf Platz vier der Tabelle. „Das waren zwei wichtige Siege in Richtung Klassenerhalt“, sagte Mannschafts-Führerin Dorit Kersten. Den hatten auch die Damen 65 des Crefelder TC im Auswärtsspiel beim TC Angertal vor, unterlagen aber ohne ihre Nummer zwei Monika Schmitz mit 0:6 und müssen um den Klassenverbleib zittern. Daher muss am Mittwoch (13 Uhr) im Heimspiel gegen den Tabellenletzten Blau-Weiß Wülfrath ein Sieg her.