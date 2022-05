2. Hockey-Bundesliga : Die Herren des CHTC geben weiter Vollgas

Max van Laak, Eckenspezialist und Abwehrspieler, schlug bei seinem Comeback gleich mit einem Eckentreffer zu. Foto: BRAUER-Fotoagentur/Stefan Brauer

Krefeld Nach dem Aufstieg in die Hockey-Bundesliga gewann das Team auch bei Schwarz-Weiß Neuss mit 5:1. Die jungen Spieler ließen die Ausfälle vergessen. Die Zweitliga-Damen kassierten in Bonn trotz guter Leistung eine 1:2-Niederlage.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Eine Woche nach dem sicheren Aufstieg geben die Herren des Crefelder HTC in der 2. Hockey-Bundesliga weiter Vollgas und besiegen am Sonntag Schwarz-Weiß Neuss auswärts deutlich mit 5:1 (2:0). Das Trainerteam um Ronan Gormley nutzte die zahlreichen Ausfälle, um aufstrebenden Jugendspielern Einsatzminuten zu ermöglichen, die dieses Vertrauen voll zurückzahlten. Bereits nach acht Minuten erzielte Neuling Luis Rodriguez in seinem ersten Herrenspiel direkt den Führungstreffer. Der 20-jährige Stürmer spielte wie viele Spieler aus dem Kader bereits in der Jugend beim CHTC und trainiert seit dieser Saison mit der ersten Mannschaft.

Neben ihm feierte auch Finn Embers, der mit seinen 17 Jahren noch für die Jugend spielberechtigt ist, eine überzeugende Premiere. Auch der nächste Torschütze, Julius Breucker, hat bereits früh Erfahrungen im Herrenbereich gesammelt und ist mit mittlerweile 27 Jahren etablierter Stammspieler.

Nach dem Wechsel zogen beide Mannschaften das Tempo an und Routinier Ivo Otto brachte die Gäste auf 1:2 heran. Doch Max van Laak, der sein erstes Tor nach der Wiedergenesung, natürlich per Ecke, feierte, Mats Hedemann und Jonathan Ehling mit seinem achten Saisontor per Strafstoß münzte die Überlegenheit im weiteren Spielverlauf in ein klares Ergebnis für die Gäste um.

Im letzten Viertel feierte Keeper Till Mahn, Sohn des langjährigen Krefelder Trainers Matthias Mahn, seine Saisonpremiere in der 2. Bundesliga und liefert eine gute Leistung ohne Gegentreffer ab. Somit bleiben die Seidenstädter durch die Saisontore 71 bis 75 auch im 20. Saisonspiel ungeschlagen. Am anderen Ende der Tabelle spielen der Bonner THV und Schlusslicht THK Rissen auf der Zielgeraden der 2. Liga noch um den Klassenverbleib.

„Wir haben die Ausfälle gut kompensiert und die jungen Spieler haben alle ihren Einsatz gerechtfertigt. Auch wenn das spielerische Niveau durch die Ausfällen nicht mehr ganz so hoch war, haben wir weiterhin seriös gespielt, das Spiel weitestgehend kontrolliert und verdient gewonnen,“ blickt Coach Ronan Gormley auf die Partie.

Das Damen-Team des Crefelder HTC musste sich in der 2. Bundesliga trotz solider Leistung mit 1:2 (1:1) beim Bonner THV geschlagen geben, der durch den Sieg auch in der Tabelle an dem Team von André Schiefer vorbei auf Rang zwei klettern.

In einem Spiel, welches lange auf Augenhöhe geführt wurde, erzielt die 16-jährige Leni Hamacher bereits früh ihr zweites Saisontor, doch die Führung sollte nicht allzu lange halten. Noch im ersten Viertel nutzte Bonn eine Umschaltsituation zum nicht unverdienten Ausgleichstreffer durch Thea Scheidl.

Im Anschluss daran setzte der CHTC die Gastgeberinnen deutlich unter Druck, versäumt es aber die Angriffe sauber zum Abschluss zu bringen. Schließlich nutzet Patricia Krämer eine Bonner Eckenserie im dritten Spielabschnitt zur Führung für die Heimmannschaft. In der Schlussphase werfen die Krefelderinnen noch einmal alles nach vorne und nehmen eine elfte Feldspielerin zugunsten der Torfrau rein, konnten aber die Niederlage nicht ehr verhindern.