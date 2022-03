Wasserball : Hochbetrieb im Bayer-Aquadome

Krefeld Der Uerdinger Nachwuchs sowie die Frauen- und Männer-Teams der Wasserball-Bundesliga tragen am Wochenende Am Waldsee ihre Heimspiele aus. Die Seidenstadtgirls absolvieren gleich zwei Duelle.

(lus) Hochbetrieb herrschat am Wochenede im Aquadome des SV Bayer Uerdingen. Der Tag beginnt mit der U12, die am Samstag ihre Spiele in Turnierform um 11 Uhr gegen die SGW Rhenania/BW Poseidon Köln und um 14.15 Uhr gegen den SC Rote Erde Hamm bestreiten.

Die Bundesliga-Damen treffen auf zwei Mannschaften aus dem Süden, Samstag um 18 Uhr auf den SSV Esslingen und am Sonntag um 11:.0 Uhr auf den SV Nikar Heidelberg. In beiden Spielen wollen die Seidenstadtgirls ein Zeichen in Richtung Saisonziel – dem Meisterschaftsfinale – setzen. Es wird nicht leicht, denn die Damen vom Neckar sind eine junge aufstrebende Mannschaft, die bis dato eine solide Leistung in der Bundesliga zeigen konnte. Am Sonntag geht es dann weiter mit der Begegnung gegen die altbekannte Mannschaft aus Heidelberg. Trainer George Triantafyllou zum Wochenende: „Wir erwarten die Spiele voller Vorfreude und möchten an unsere gute Leistung vom letzten Mal anknüpfen. Wir wollen den Doppelspieltag unbedingt mit vier Punkten für uns beenden. Unglücklicherweise sind wir nicht im Spielrhythmus, weil die letzten beiden Spieltage krankheitsbedingt abgesagt werden mussten. Wir haben leider noch Spielerinnen, die aus diesem Grund nicht wieder ihre volle Leistung abrufen können. Ich denke aber, dass wir gut vorbereitet in die Spiele gehen werden”.