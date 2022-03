Fußball : Beim Burgpokal geht es jetzt um die Stadtmeisterschaft

Krefeld Der Linner SV und drei weitere Vereine sind im Juli Ausrichter des Turniers. Diese Form in einem größeren Rahmen soll sich in der Zukunft etablieren. Insgesamt können 24 Teams teilnehmen.

(lus) Nachdem Union Krefeld und SuS Krefeld auf die Ausrichtung der Fußball-Stadtmeisterschaft verzichtet haben, wird der Linner Burgpokal in einem größeren Rahmen ausgetragen. Es wird ein neues großes Sportereignis im Krefelder Fußball geben. Mit diesen Worten kündigt Ralf Krings, Vorsitzender des Linner SV, die Ausweitung des neu aufgelegten Linner Burgpokals an. Zusammen mit drei weiteren Vereinen aus Krefeld hat der Linner SV das Event vorbereitet. SuS Krefeld, Viktoria Krefeld sowie VfR Fischeln werden die Vorrunde am 23./24. Juli ausrichten. Die Endrunde wird am 30./31. Juli auf der Sportanlage in Linn ausgetragen.

In der Vorrunde wird es bei den drei Vereinen je zwei Gruppen mit jeweils vier Mannschaften geben. Die Spiele werden jeweils über 45 Minuten gehen, im Modus Jeder gegen Jeden. Die Gruppen werden so ausgelost, dass in den Gruppen nur Mannschaften aus der gleichen Liga die Teilnehmer der Endrunde ausspielen. So haben auch Mannschaften der Kreisliga C die Chance, in die Endrunde zu kommen. In der Zukunft erhalten die drei Erstplatzierten aus dem Vorjahr die Möglichkeit, die Vorrunde auszurichten. So sollen alle Krefelder Vereine an dem Sportevent beteiligt werden. Insgesamt erhalten 24 Mannschaften die Möglichkeit, sich anzumelden.