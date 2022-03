Aus den Vereinen : Turn-Stützpunkt Fischeln für die Zukunft gerüstet

Krefeld Nach der Corona-Zwangspause begann für die Mannschaften am Wochenende die Wettkampfsaison. In der NRW-Liga belegte das Team Platz acht. Die Kooperation mit dem Ohligser TV bleibt bestehen.

Mit dem jüngsten Turnteam der acht Mannschaften ist der Fischelner Sportverein in die NRW-Liga gestartet. Der Nachwuchs aus Krefeld lieferte sich bereits beim ersten Wettbewerb in Solingen einen tollen Wettkampf und zeigten ihr Talent.

„Durch die Pandemie konnten wir lange nichts machen und uns ist einiges weggebrochen“, berichtet Trainerin Anke Stroink. „So ist dieses junge Team entstanden. Anfang des Jahres haben wir dann entschieden, dass wir trotzdem für die NRW-Liga melden und dort starten wollen.“ Insgesamt wurden die sechs Turnerinnen im Alter zwischen 10 und 14 Jahren nur neun Monate auf die neue Saison vorbereitet.

Bereits vor der Pandemie ging der Fischelner Sportverein mit dem Ohligser TV eine Kooperation ein. Solinger Talente sollen auch die Chance in Krefeld bekommen, mit den Krefelder Turnerinnen in der NRW-Liga zu starten. „Nun können wir die Kooperation endlich leben. Am Wochenende ging die 13-jährige Hanna aus Solingen als Gastturnerin mit Trainerin Lena Grimm für uns in der NRW-Liga an den Start“, berichtet Stroink weiter.

Auch wenn beim ersten Wettkampf nur Platz acht heraussprang, haben die Mädels ihr Bestes gegeben und vor allem ihr Talent, ihren Spaß und ihre Freude gezeigt. „Die Vorfreude auf den nächsten Wettkampf Mitte Mai in Essen ist riesengroß“, berichtet die Trainerin. „Und unsere Mädels haben sich gegen Teams, die im Durchschnitt mit Mädels zwischen 18 und 20 Jahren angetreten sind, wirklich toll verkauft.“

Aber auch in der Landesliga ging ein junges Team des FSV an den Start und landete beim ersten Wettkampf des Jahres in Bergheim sofort auf dem Platz vier. Die acht Krefelder Turnerinnen im Alter von 10 und 14 Jahren waren mit der Platzierung im Mittelfeld zufrieden und überglücklich, dass sie endlich wieder ihr Können zeigen konnten.

Last but not least: Unsere Seniorinnen ab 40 Jahren qualifizierten sich für die Deutsche Seniorenmeisterschaften Mitte Mai. „Diese ersten Wettkämpfe stimmen uns sehr positiv und haben gezeigt, wie breit wir als Fischelner Sportverein aufgestellt sind und wie nachhaltig bei uns gearbeitet wird“, freute sich Trainerin Anke Stroink.

Der Landesleistungsstützpunkt in Krefeld-Fischeln ist vorbereitet für die neue Wettkampfsaison. Mit dem Kooperationspartner aus Ohligs ist der Stützpunkt für die Zukunft gerüstet.