HSG Krefeld Niederrhein : Kribbeln und  Anspannung

Krefeld Der Handball-Drittligist startet am Samstag mit dem Auswärtsspiel beim VfL Pfullingen in die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga. Trainer Maik Pallach hat den Gegner genau analysiert.

Diese Worte würden die Fans der Eagles auch gerne am Samstag nach dem Spiel hören. Denn die HSG ist zum Auftakt der Aufstiegsrunde bei den Echaz-Krokodilen des VfL Pfullingen zu Gast. Das ist das erste von fünf Spielen in der Südgruppe. Die beiden besten Teams der Gruppe spielen im Anschluss an diese Aufstiegsrunde Mitte Mai gegen die beiden besten Teams der Gruppe Nord überkreuz die beiden Aufsteiger in Liga zwei aus.

Pallach hat den Gegner genau analysiert: „Wir haben ja bereits in der letzten Aufstiegsrunde gegen Pfullingen gespielt. Die Notizen aus dieser Begegnung, kombiniert mit den Videos der letzten Spiele sowie Gespräche mit befreundeten Trainern aus dem Süden sind unser Grundgerüst in der Vorbereitung.“ Diese ist auch notwendig, denn Gastgeber Pfullingen gilt als besonders heimstark. In den vergangenen Jahren hat man in der Kurt-App-Sporthalle nur eine Handvoll Spiele vor heimischem Publikum verloren. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich beide Teams personell verändert. „Pfullingen hat sich in der Zwischenzeit enorm verstärkt“, erklärt der Coach. So spielt Neuzugang Felix Zeiler eine zentrale Rolle im Team. Jannik Hausmann wechselte erst im Februar zum VfL und gibt der Mannschaft seitdem mehr Tiefe. „Pfullingen ist für enormes Tempospiel bekannt. Die machen im Schnitt 36 Tore pro Spiel und kassieren nur 30. Unser eigener Rückzug wird der Schlüssel zum Erfolg sein,“ sagt Pallach, der aber auch auf seine eigenen Leistungsträger baut: „Während die meisten Gegner auf zwei oder drei Schlüsselspieler bauen, haben wir einige mehr, die auch zwischen 60 und 80 Tore erzielt haben.“ Man müsse sich aber auf eine unfassbare Mentalität der Gegner einstellen: „Vom Teamspirit ist Pfullingen für mich gefühlt der Topfavorit. Da müssen wir von der ersten Sekunde an wissen, was auf uns zukommt und dagegenhalten.“